Руководство департамента решило выбрать оригинальный способ профилактики такого бича современности, как коррупция. Собрали всех инспекторов со всех районов области и повезли их на экскурсию… в тюрьму. Здесь для инспекторского состава организовали экскурсию в тюрьму. Развлекательными подобные прогулки точно не назовешь. Забор высотой 9 метров, несколько рядов колючей проволоки. Главная цель показать, к чему может привести желание нечестно заработать, используя служебное положение. Прессу на территорию не пустили, но, судя по рассказам, идея удалась. Кого-то пришлось даже отпаивать успокоительным. Как заверяют сами организаторы в лице руководства департамента - идея удалась. - Чувства, которые переживаешь там, трудно передать словами. В дальнейшей своей работе, думаю, каждый из нас еще не раз вспомнит эту экскурсию. Теперь мало кому захочется нарушить закон, - поделилась впечатлениями инженер отдела по предотвращению ЧС Самал БЕЙСЕМБАЕВА.