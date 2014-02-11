turma4В Атырау сотрудники департамента по ЧС в эти дни стали участниками необычной экскурсии, основная цель которой профилактика коррупционных преступлений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Руководство департамента решило выбрать оригинальный способ профилактики такого бича современности, как коррупция. Собрали всех инспекторов со всех районов области и повезли их на экскурсию… в тюрьму. Здесь для инспекторского состава организовали экскурсию в тюрьму. Развлекательными подобные прогулки точно не назовешь. Забор высотой 9 метров, несколько рядов колючей проволоки. Главная цель показать, к чему может привести желание нечестно заработать, используя служебное положение. Прессу на территорию не пустили, но, судя по рассказам, идея удалась. Кого-то пришлось даже отпаивать успокоительным. Как заверяют сами организаторы в лице руководства департамента - идея удалась. - Чувства, которые переживаешь там, трудно передать словами. В дальнейшей своей работе, думаю, каждый из нас еще не раз вспомнит эту экскурсию. Теперь мало кому захочется нарушить закон, - поделилась впечатлениями инженер отдела по предотвращению ЧС Самал БЕЙСЕМБАЕВА.