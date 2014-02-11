Такую же комиссиюпоручил создать и, а также всем районным акимам. - В области достаточно наличности, запасов первой необходимости и товаров народного потребления, - заявил аким области Нурлан НОГАЕВ. - АРЕМ установило предельные цены на ГСМ, которые регулируются законом: АИ 92, 93 - 115 тенге за литр, АИ 80 - 89 тенге за литр, дизельное топливо (летнее) - 102 тенге за литр. Также комиссия должна обеспечить своевременную выплату заработной платы, пенсий и социальных выплат. Ваша задача каждый день отчитываться мне лично по мониторингу. Все должны строго соблюдать принятые на себя обязательства и работать в рамках закона. За спекуляцию все банки и обменные пункты будут лишать лицензии. Все должны войти в сложившуюся ситуацию!