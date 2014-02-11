Азамат ТОГАЕВ был объявлен в розыск МВД Казахстана и ДВД ЗКО 10 февраля. В результате спецоперации уже через сутки, 11 февраля, ранее трижды судимый подозреваемый был опознан и задержан в Алматы. На задержание выезжали спецгруппа ДВД ЗКО и спецподразделение «Арлан» ДВД Алматы. - Полиция Западно-Казахстанской области выражает искреннюю благодарность средствам массовой информации и гражданам, оказавшим помощь в его задержании. Крупное денежное вознаграждение за его поимку будет выплачено на условиях анонимности и конфиденциальности, - сообщила пресс-служба. Напомним, 34-летнего Азамата ТОГАЕВА, уроженца Оренбургской области РФ, полиция считает организатором на нападение на дом бизнесменов. ТОГАЕВ ранее был судим на разбои и убийство, и последний раз вышел на свободу в 2012 году. На дом бизнесменов ТОГАЕВ и двое его подельников напали 13 января этого года. 61-летний Виталий КАРКУЛА был убит тремя выстрелами, а 59-летняя Валентина КАРКУЛА получила тяжелейшие травмы головы. Версию заказа убийства полиция отвергла сразу, мотивом преступления считается корысть. Уголовное дело расследуется по статье «Разбойное нападение, сопряженное с убийством».