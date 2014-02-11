Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов поручил акимам регионов не допустить роста цен на продукты первой необходимости из-за девальвации тенге. - Акимам необходимо провести конкретную разъяснительную работу среди населения ... и принять меры по недопущению роста цен. Не допустить ажиотажный спрос на товары первой необходимости, задействовать при этом ресурсы стабфондов. Взять на особый контроль бесперебойную работу торговых точек, обеспечение их товарами, проверить необоснованный пересмотр цен в магазинах и торговых центрах, - сказал Ахметов на совещании в правительстве, передает ИА "Новости Казахстан". Он отметил, что данную работу необходимо провести не только в крупных городах, но и "дойти до каждого населенного пункта нашей страны". - Установить ежедневный мониторинг за ситуацией на рынках и незамедлительно реагировать на возникающие проблемы, - добавил премьер. Он попросил сосредоточить усилия на насыщении рынка отечественными товарами, оказать поддержку отечественным производителям. Ахметов подчеркнул, что правительству предстоит решить непростые вопросы, а поставленные задачи надо выполнить качественно и в срок. - Каждый из руководителей несет персональную ответственность. Об этом, я думаю, сегодня будет не лишним сказать, - подчеркнул глава правительства. Также Ахметов поручил первым руководителям центральных и местных исполнительных органов установить жесткий контроль над своевременным перечислением казахстанцам заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других выплат. Кайрат КЕЛИМБЕТОВ  проинформировал, что после девальвации появляются недобросовестные поставщики, считающие, что, если произошло изменение валютного ориентира на 20%, то автоматически должны подняться розничные цены. - Это не совсем так. Очень важно отслеживать необоснованное завышение цен в эти дни, да и в течение всего 2014 года, - отметил он. Келимбетов напомнил, что, когда в 2009 году проводилась корректировка валютной политики, то темп инфляции не превышал 6,7%. - Вполне достижимой задачей будет оставаться в том коридоре, который мы для себя планируем, - считает глава Нацбанка. Во вторник Нацбанк Казахстана сообщил, что принял решение с 11 февраля 2014 года отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Новый равновесный курс установлен на уровне 185 тенге за доллар плюс-минус три тенге, тогда как официальный курс Нацбанка на 11 февраля был установлен на уровне 155,56 тенге за доллар США.