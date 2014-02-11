Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Политолог Досым САТПАЕВ связал обвал тенге с ситуацией в России. Он считает, что корректировка курса тенге связана с внешними факторами. Об этом сообщает "Казинформ". Как отметил политолог, в прошлом году о возможной девальвации тенге было много разговоров. Причина тому - низкие темпы экономического развития России. - Надо учитывать, что казахстанская и российская экономики довольно взаимосвязаны. И еще помните, когда в 2009 году провели серьезную девальвацию тенге, тогда тоже ссылка Национального банка была именно на то, что эту девальвацию до Казахстана провела Россия. Есть предположения, что более сильная девальвация российского рубля произойдет после проведения Олимпийских игр в Сочи, которые являются одними из самых дорогостоящих в истории. Можно предположить, что Национальный банк РК в отличие от 2009 года, когда Казахстан пошел вслед за Россией, на этот раз пошел на опережение. Потому что других причин, например, таких, как резкое падение цены на нефть - нет, - заключил эксперт.