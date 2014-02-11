Фото с сайта kursiv.kz
Экс-глава Нацбанка, экс-первый вице-премьер РК, а ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс» Ораз ЖАНДОСОВ прокомментировал девальвацию тенге.
Что можно быстро и «непопулистски» (при том, что очень жаль простых людей, веривших телевизору) сказать по поводу очередной «ступеньки» девальвации тенге, администрированной теперь уже новым руководством центрального банка страны? Буду опираться на текст сегодняшнего заявления Нацбанка.
Первое. Ключевое.
Это какой политики обменного курса(как важнейшей составной части монетарной политики) придерживается наш Нацбанк.
Исторически, здесь основная вина лежит на Григории Александровиче
(Марченко - прим.ред.), который за 4,5 года своей второй рулежки Нацбанком тихо похоронил переход к режиму инфляционного таргетирования и соответствующей ему политике свободно-плавающего обменного курса, но ни к какому другому берегу не причалил. С политикой не определился, заменяя её словесами об ориентире на три-валютную корзину. Надеялся «на бабушку». До дня ухода с поста бабушка его в целом не подвела, хотя ему и пришлось за последние 12 месяцев продать 5 млрд. долларов. За это время Центральный банк России далеко продвинулся по пути перехода к свободному плаванию рубля.
Кайрат КЕЛИМБЕТОВ
за 4,5 месяца работы начальником Нацбанка не смог или, скорее всего, не захотел серьезно взглянуть на эту проблему и принять политически сложное, но необходимое решение. Думаю, решение тоже откладывалось им, исходя из подхода «или ишак, или падишах» - может цены на нефть снова начнут расти или Кашаган быстро отремонтируют и т.п. А раз не сработало, и риски накопились, нужно что-то делать. Вот и сделали, как всегда…
Больше удивляет другое никакой серьезной политики обменного курса на будущее опять не объявлено и хуже того: общие слова о сокращении вмешательства в формирование курса тенге провозглашены с одновременным (?) установлением жесткого, меньше 2%, коридора для движения. Есть хорошая поговорка, что никогда нельзя пропустить текущий кризис для системных реформ. Этого не сделано.
Приходилось много раз говорить в СМИ и на различных обсуждениях, что в наших условиях в принципе возможны два подхода к политике обменного курса, которые были бы credible, то есть пользовались бы долгосрочным доверием субъектов рынка и населения. Либо свободное плавание тенге, либо привязка к российскому рублю, исходя из схожей структуры экономики, большой взаимной торговле и их почти завершенному переходу к свободному плаванию рубля.
Второе
. Необъяснимо, откуда взялось цифра в 185 тенге за доллар, которая означает примерно 19%-ую девальвацию к доллару от курса на 10 февраля. При том, что с 1-го января 2013 года до вчерашнего дня курс уже понизился на 3,5%. То есть, суммарная девальвация тенге составит порядка 24%. В России суммарная величина снижения курса рубля с начала 2013 года к сегодняшнему дню составила примерно 11% при более высокой инфляции. Зачем сделан такой запас, особенно без какой-либо предопределенности в отношении падения мировых цен на нефть макро-экономически объяснить трудно. Если в ближайшие месяцы курс тенге к доллару будет расти вверх от отметки в 185, за такой неспровоцированный over-shooting нужно точно наказывать.
Третье
. Устанавливать (цитирую заявление) «…предел отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» это глупость по-марченковски образца начала 2009 года путать причину со следствием и гоняться не за теми.
Четвертое
. Текст заявления слабый. Впечатление, что писали его люди, не очень разбирающиеся в тематике и терминологии. К примеру, «…данный шаг не означает полного отказа от валютных интервенций, которые будут осуществляться для обеспечения финансовой стабильности». Валютные интервенции теоретически могут помочь бороться с валютными спекуляциями, а финансовая стабильность – это, сори, о другом. И в апреле 1999 года, и в феврале 2009 года тексты заявлений были посильнее, поубедительнее.
