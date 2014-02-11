Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz
Тулеген Аскаров, экономический обозреватель: 185 - не конечная точка
- Начиная с 2009 года, произошли серьезные изменения. Во-первых, в США свертывается программа так называемого количественного смягчения. В результате капитал утекает из развивающихся стран в развитые и по всем развивающимся рынкам сейчас идет ослабление валют, включая и российский рубль. По российскому рублю в заявлении Нацбанка четко говорится, это действительно так. В прошлом году рубль ослаб к доллару на семь процентов, а в январе этого года его ослабление продолжилось.
Следующий аргумент в пользу девальвации тенге это – и эксперты об этом много говорили – негативное состояние платежного баланса Казахстана, потому что выручка от местной торговли в последнее время сокращалась, сальдо, нижнее торговое также сокращалось и практически все эксперты дружно говорили, что так долго продолжаться не может и Нацбанк ослабит тенге неизбежно.
В заявлении Нацбанка говорится, что Президент поставил цель снизить инфляцию до 3-4 процентов, поэтому нужно отходить от жесткого регулирования обменного курса. Согласен, но если бы Нацбанк приучил наш бизнес и население к тому, что тенге то укрепляется, то ослабевает, то люди бы так остро не реагировали. А сейчас, когда фактически опять произошла одномоментная девальвация, цены, конечно же, будут расти, и новые девальвационные ожидания также возрастут. Что дальше будет?
Хоть Нацбанк и заявляет, что снизит объемы своих валютных интервенций, не будет особо вмешиваться в процесс формирования обменного курса, теперь как бы все уже вошли во вкус - и население, и биржевики, и бизнес и 185 уже не будет казаться конечной точкой. То есть мы все знаем, что через несколько лет, наверняка, 220-240-250 тенге будет вполне реальная отметка.
Айдар Алибаев, известный общественный деятель, экономический эксперт: Эта девальвация была ожидаема и в первую очередь она ударит по малообеспеченным слоям населения
- Эта девальвация была ожидаема, я о ней говорил еще весной, даже предполагал, что курс будет где-то 165-170 тенге, но он оказался еще сильнее. Основными ее причинами я бы назвал следующее.
Во-первых, у нас в государстве расходование бюджетных и государственных средств идет исключительно неэффективно. То есть те деньги, которые мы имеем, приносят мало пользы, мало эффекта для страны, у нас огромные расходы, при этом доходов очень мало.
Во-вторых, доходы от нефти у нас в основном уходят за рубеж, денег остается очень мало. В-третьих, у нас нет собственного производства, мы даже продукты питания и потребительские товары – то, на что идет очень большая доля расходования валюты – покупаем за рубежом. Это опять идет расход и нам нечем наполнять собственный тенге, нечем, у нас отсутствует собственное производство. Из-за этих факторов и происходит девальвация тенге.
Другой очень важный фактор – давление российского рубля, которое оказывалось на тенге. Кстати, у России огромные неподъемные расходы, такие, как Олимпиады, они тоже сказываются на девальвации, и они тоже давят на нас, потому что мы с Россией завязаны очень сильно, у нас товарооборот с Россией, пожалуй, как с Китаем, поэтому рубль не может не влиять на состояние тенге.
Как ни странно, фактор нефти в данный момент не играет большой роли, потому что цены на нефть в последнее время более или менее устойчивые.
Если говорить о том, что стало с накоплениями населения, в том числе с пенсионными, то можно сказать, что любые накопления граждан, которые осуществлялись в национальной валюте в тенге, стали дешевле ровно на ту величину, на которую упал тенге и с этим уже ничего не поделаешь. Ну а поскольку основные потребительские товары и большую часть продуктов питания мы покупаем за валюту, то соответственно это отразится на цене товаров в ближайшие дни. Может быть, еще какое-то время, примерно неделю, товары еще будут уходить по старой цене, но со временем все придет в соответствие с новым курсом тенге. И в первую очередь девальвация ударит по малообеспеченным слоям населения, они это на себе почувствуют сильнее остальных.
Елена Бахмутова, заместитель председателя правления АО «Самрук-Казына»:
– Не могу ничего прокомментировать, извините.
