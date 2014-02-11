"В связи с сегодняшними новостями, платные услуги портала временно недоступны. Мы оповестим вас при возобновлении их работы", - говорится в сообщении. Через портал электронного правительства можно оплатить государственные пошлины за оказание свыше 30 платных услуг. Национальный банк Казахстана объявил о решении отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге.