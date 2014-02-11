Фото с сайта gazetairkutsk.ru Фото с сайта gazetairkutsk.ru При необоснованном повышении цен на заправках необходимо отбирать лицензии. Об этом на совещании заявил премьер-министр Серик АХМЕТОВ, передает корреспондент Tengrinews.kz. - То, что касается нефтепродуктов. Мы часть светлых нефтепродуктов, дефицита завозим из России, но мы завозим без таможенных пошлин, в рамках ТС. Цены на АИ-92 расти у нас не могут, - заявил Ахметов. Однако министр нефти и газа Узакбай КАРАБАЛИН отметил, что АИ-92 также завозят из-за рубежа. - Сегодня у нас остатки на базах в республике по 92 - 244 тысячи тонн, по 80-му - 86 тысяч, дизтоплива - около 300 тысяч тонн. Этого нам хватит, если мы не будем повышать цены, на 30-40 дней. Сегодня при этих ценах, которые мы имеем, если мы сохраним при нынешним курсе, то такого интереса завозить (нефтепродукты - прим.автора) в Казахстан уже не будет. Мы ожидаем, что появится дефицит, - отметил Карабалин. В ответ на его реплику Ахметов заявил, что Миннефти совместно с АРЕМ должны дать сигнал рынку, что "в такой-то период резкого скачка цен на основные потребительские ГСМ не будет". - То, что мы говорим, что у нас достаточно на складах ГСМ на полтора-два месяца, поэтому АРЕМ нужно следить. До потребителей донести, что любое повышение цен на заправках будет ответственно рассматриваться соответствующими госорганами. И там, где будет необоснованно (завышение цен - прим.автора), лицензий будут лишаться, - подчеркнул Ахметов. Напомним, что Нацбанк объявил о своем решении отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне. Предположительно, новый уровень обменного курса будет находиться в районе 185 тенге за доллар.