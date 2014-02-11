Фото с сайта foodexim.net Фото с сайта foodexim.net Есть области, где стабилизационные фонды на сегодняшний день пусты, к сожалению, эти деньги лежат, скорее всего, на депозитах. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков в ходе селекторного совещания в Правительстве. «У нас примерно в год завозится продукции и продуктов переработки в объеме около 4 млрд. долларов извне. Понятно, что изменение курса тенге приведет к удорожанию этих товаров, поэтому против этого предпринять что-то административным путем довольно сложно, и это может привести даже к обратной реакции, просто этот товар перестанет завозиться, и дефицит приведёт, наоборот, даже к поднятию цен на внутренние нами производимые продукты, здесь важно не перегнуть палку», - сказал А. Мамытбеков. При этом, по его словам, очень важно правильно управлять стабилизационными фондами. На сегодняшний день в РК имеется 43 тысячи тонн товаров в стабилизационных фондах. «Есть правда области, где стабилизационные фонды на сегодняшний день пусты, к сожалению,  это тоже свидетельствует о не очень правильном управлении, эти деньги лежат на депозитах, скорее всего, поэтому надо искать возможности как их пополнить, и на сегодняшний день это не поздно», - заключил министр. Источник: ИА «КазИнформ»