Фото с сайта Time.kz Фото с сайта Time.kz Обвал тенге ударит по импортерам, поэтому жизнь отечественного потребителя станет еще дороже, прогнозирует известный финансист Айдан Карибжанов, передает ИА «NewTimes.kz». «Кому выгодно? Выгодно тем, у кого большая часть расходов в тенге, а доходы — в долларах. То есть экспортерам нефти, металлов, зерна. Количественно экспорт увеличиться незначительно, а доходность вырастет», — написал во вторник на своей страничке в Facebook А.Карибжанов. Соответственно, по мнению финансиста, девальвация ударит по импортерам. «А импортируемся у нас много чего. Поэтому это напрямую влияет на потребителя. Но альтернативы импорту нет, поэтому после начального шока и незначительного сокращения объемов, все вернется к прежним значениям. Просто жизнь потребителя станет дороже», — продолжил эксперт. «Полезно ли для экономики? Скорее, для государственных финансов. Нацбанку не надо будет продавать валюту на бирже, чтобы искусственно поддерживать обменных курс сильного тенге. Кровотечение прекратилось», — констатирует Карибжанов. По его мнению, от девальвации тенге пострадают естественные монополии: «Им надо будет отыграть девальвацию за счет увеличения тарифов. Не сразу, но это у них получится, что станет еще одним ударом по потребителю». Станет это и плохой новостью для банков, считает финансист. «Большая часть внешних заимствований в долларах. Местные кредиты в тенге, но привязаны к доллару. Незначительно увеличится объем невозвратов, особенно по ипотечному и потребкредитованию. Повлиял ли рубль? Конечно, повлиял, но скорее, растущий доллар одинаково повлиял и на тенге, рубль, индийскую рупию и многие другие валюты. К таможенному союзу и интеграционным процессам девальвация имеет очень опосредованное отношение», — полагает Карибжанов. По его мнению, избежать девальвации было бы сложно. «Технически можно и сто тенге за доллар поддерживать, но утеряв все резервы. Вся дискуссия свелась к глубине девальвации, срокам и методам. Поначалу шла «ползучая девальвация», но видимо, ее оказалось недостаточно для устойчивости. Или сделали «с запасом на вырост», — резюмировал А.Карибжанов.