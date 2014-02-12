Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Девальвация казахского тенге может оказать большее влияние на товарооборот Казахстана с Белоруссией и менее значимо для России, считает заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач, сообщает Финмаркет. Отвечая на вопрос журналистов, как объявленная во вторник девальвация тенге может сказаться на товарообороте с Россией, А.Клепач сказал: "Это нужно еще анализировать. Но из Казахстана основной экспорт идет в дальнее зарубежье. Кроме того, для Казахстана достаточно существенной проблемой является большой импорт продовольственных и непродовольственных товаров, причем не столько от нас, сколько из Белоруссии и Китая. В этом плане это (ослабление тенге) поддержит их (Казахстана) конкурентоспособность в пищевой отрасли, легкой промышленности по сравнению с Белоруссией". "Для них (Казахстана) важнее изменение курса рубля, чем для нас изменение курса тенге", - добавил Клепач, отвечая на уточняющий вопрос про влияние девальвации тенге на товарооборот и в целом на экономику России. Источник: "Курсив"