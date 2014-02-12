Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Казахстанцы потеряли на девальвации тенге 333 трлн тенге. На столько, в пересчёте на доллары, уменьшились их депозиты, пишет "Мегаполис". Срочные вклады казахстанцев в тенге за 2013 год выросли до 1 753 872 млн (на 5,5%), в валюте – до 1 661 896 млн тенге (на 31%). Разница – огромная. И это – при снижении ставок по валютным депозитам с октября к концу 2013 года – до 4,7-4,5% и при их росте по тенговым депозитам до 8,3-8,1%. Объём биржевых торгов долларом рос весь 4-й квартал и в декабре был почти таким же, как в пиковые август-июль – $6,29 млрд. Как уверяет глава Нацбанка Кайрат Келимбетов, о повышении курса доллара он узнал накануне ночью после закрытия торгов, поэтому утечки информации быть не могло. Напомним, что Национальный банк Казахстана принял решение отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Новый обменный курс национальной валюты составил около 185 тенге за доллар.