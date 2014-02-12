Иллюстративное фото с сайта a-volosevich.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта a-volosevich.livejournal.com 11 февраля 2014 года Нацбанк принял постановление "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи долларов США и евро за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты". Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка. В соответствии с данным постановлением разница между курсом покупки и продажи единицы иностранной валюты не должна превышать: для доллара США – 2 тенге, для евро – 3 тенге. Установленные пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, действуют с 11 февраля 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно. Отказ гражданам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте национальной или иностранной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, не допускается. Национальный Банк при выявлении нарушения, установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, применяет к уполномоченным банкам и уполномоченным организациям санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. Филиалам Национального Банка Республики Казахстан даны соответствующие указания по мониторингу ситуации в регионах.