Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org В Актобе сегодня на внеочередной сессии областного маслихата распределили свободные остатки бюджетных средств в размере 3 миллиардов 900 миллионов тенге. Большая часть средств была направлена на нужды социальной сферы. В частности, 1 миллиард 100 миллионов тенге были направлены в управление строительства, из них более 750 миллионов тенге затратят  на строительство школы и детского сада в микрорайоне «Нур Актобе». Около 650 миллионов тенге переданы управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Более половины этих средств уйдет на реконструкцию тепловых сетей города Актобе. Также более 128 миллионов досталось городу Алга на благоустройство дворов. В управление здравоохранения направлено 540 миллионов, из них 300 миллионов затратят на закуп медицинского оборудования.