alsad_mgНа фасаде кафе «Альпийский Сад», которое расположено по улице Чагано-Набережная, красуется большой рекламный баннер с изображением девушки с обнаженной грудью. По словам начальника отдела предпринимательства г.Уральск Рината ШАУЕНОВА, размещение рекламы подобного характера в общественных местах является нарушением закона РК «О рекламе». - Мы отреагировали на это сообщение и все необходимые меры в отношении хозяина кафе «Альпийский Сад» будут произведены в ближайшее время, - прокомментировал Ринат ШАУЕНОВ. - Однозначно будет взыскан штраф, о других мерах будет сообщено позже. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» обратились за разъяснениями в увеселительное заведение. Однако руководства кафе «Альпийский Сад» на месте не оказалось. Юлия МУТЫЛОВА Фото автора