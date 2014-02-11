- Это влияние мировой экономики, - говорит министр финансов Бахыт СУЛТАНОВ. - В России в прошлом году произошла девальвация. В первую очередь это повлияет на конкуренцию товара. Наш отечественный товар благодаря девальвации станет конкурентоспособным. Мы провели оценку, и по ней изменится рост номинального ВВП, появится дополнительная выручка в тенге у экспортеров, повысятся поступления в бюджет. Во-вторых, девальвация повлияет на рост цен импортного товара, у наших производителей появится шанс заменить этот товар на отечественный. Стоит отметить, что в 2009 году Казахстан уже переживал подобную девальвацию, и как отмечает министр финансов, большого влияние на рост цен не было. - Мы заранее не знаем, когда начнется инфляция. Только сегодня мы узнали об этой новости. Мы уже заранее проводили работы и повысили пенсию на 9%, все остальные социальные выплаты повысятся на 7%, - говорит министр Бахыт СУЛТАНОВ. - Эти повышения перекрывают инфляцию. Также министр финансов заверил, что они сделают все возможное, чтобы квартиры в рамках программы "Доступное жилье" оставались на прежнем уровне, и каких-то кардинальных изменений не будет. Сейчас главной задачей правительства является жесткий контроль за спекулятивными сделками. В первую очередь правительство будет заниматься вопросами социального направления. - Каждый, кто берет ипотеку в долларах, должен был предугадать инфляцию, - говорит Бахыт СУЛТАНОВ. - Решение брать ипотеку в долларах, это было решение каждого, и рано или поздно надо было переводить ее в тенге. Мы в первую очередь будем заниматься социальными вопросами.