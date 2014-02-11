mag4Ажиотаж с поднятием курса доллара отразился и на магазинах Уральска, продающих электронику и бытовую технику. Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" проехали по самым крупным магазинам бытовой техники. Все они повышают цены. - Мы повышаем цены в среднем на 10% , - рассказал главный маркетолог супермаркета "Технодом" Евгений ТЕН. По словам заведующего магазина "Сулпак" Александра, цены также корректируются в связи с повышением курса доллара. Работа еще идет, сообщили в магазине. А магазин "Планета электроники" вообще закрылся на учет. Заведующая магазинов "Водолей" и "Квант" Вероника сказала, что приказа о повышении цен со стороны начальства не было. Цены на быттехнику остались прежними Также наши корреспонденты узнали, что очень сильно пострадали те, кто собирался за границу по турпутевке. - Особенно тяжело придется тем, кто внес предоплату, рассчитывая получить хорошую скидку, но теперь им придется заплатить примерно на 30 % больше. Дело в том, что стоимость путевки не меняется, она, например, стоит 600 долларов, но теперь в переводе на тенге для казахстанцев она обойдется гораздо дороже, - сказала директор турфирмы "Фэнтэзи трэвел" Айгуль САТАНОВА. Юлия МУТЫЛОВА, Оксана ТЕЛЯТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА