Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Технический дефолт Альянс Банка - мера вынужденная, сообщает корреспондент Total.kz со ссылкой на директора алматинского городского филиала банка Мадину Абдину. По ее словам, вкладчикам не стоит волноваться. "Сохранность депозитов физических лиц обеспечена законами Республики Казахстан и Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Объявленная реструктуризация – это всего лишь еще один шаг к урегулированию наших взаимоотношений с иностранными инвесторами. А технический дефолт – это лишь начало процесса", - сказала Мадина Абдина. Сейчас банк решает вопрос о реструктуризации своих долгов перед зарубежными инвесторами. Пока что сообщать о крахе банка рано, комментирует руководство банка. "Государство по-прежнему владеет 67% акций и остается основным акционером Альянс Банка. Поэтому поводов для волнения нет", - считает Абдина.