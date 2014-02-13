Фото с сайта .time.kz
По вопросу девальвации национальной валюты ЗКФ Национального банка Казахстана распространило специальное сообщение. Текст сообщения приводим полностью.
1. В 2013 году происходило укрепление доллара США по отношению к национальным валютам развивающихся стран (Аргентина, Турция, Бразилия, Чили, Россия, Беларусь, Индия, Индонезия, ЮАР). С начала 2014 года на фоне сокращения программ количественного смягчения США и возникшего в связи с этим перетока капитала из развивающихся стран в развитые, тенденция укрепления доллара США усилилась.
2. В результате изменения обменного курса произойдет улучшение конкурентных условий для отечественных товаров и для предпринимателей, работающих в экспортных и импортозамещающих отраслях экономики Республики Казахстан.
3. Увеличение доходов экспортеров приведет к росту дополнительных поступлений в бюджет, что положительно скажется на состоянии государственного бюджета. Учитывая низкий внешний долг правительства (4,9 млрд. долл. США на 1 октября 2013 года), рост дополнительных расходов государственного бюджета на обслуживание долга будет незначительным.
4. На протяжении последних 3-4 лет наблюдался рост импорта. Изменение курса тенге приведет к снижению спроса на импортные товары и, как следствие, увеличению спроса на казахстанские товары. То есть у наших товаропроизводителей, в связи с удорожанием импорта, появится возможность заменить его на внутреннем рынке и сделать свою продукцию более конкурентоспособной. Снижение импорта позволит эффективно проводить политику импортозамещения, способствующую росту экономики и занятости населения.
5. С учетом продолжающейся реализацией крупных инвестиционных проектов в 2014 году, при сохранении обменного курса на уровне 155 тенге за доллар США, ожидался рост импорта товаров и услуг на 9-10% по сравнению с 2013 годом. В связи с девальвацией курса до 185 тенге за доллар ожидается сохранение импорта 2014 году на уровне 2013 года.
5. Дальнейшее поддержание курса тенге в условиях девальвационных ожиданий привело бы к значительному снижению золотовалютных резервов. Если в 2010-2011 годах объем золотовалютных активов покрывал более 7 месяцев импорта товаров и услуг, то в 2012 году уровень снизился до 5,5 месяцев импорта товаров и услуг, а в 2013 году, по предварительным данным, до 4,8 месяцев импорта товаров и услуг.
7. Изменение курса тенге не окажет существенного влияния на благосостояние населения, поскольку основные доходы, как и расходы, формируются в национальной валюте. В условиях укрепления курса иностранной валюты хранение сбережений в национальной валюте не является убыточным, ввиду того, что как расходы, так и доходы населения формируются в тенге и объемы расходов и доходов в национальной валюте остаются неизменными. Курсовая разница оказывает влияние, преимущественно, при оплате иностранных товаров и услуг.
Также, ввиду своей большей доходности, депозиты в национальной валюте являются более прибыльными. По состоянию на 1 января 2014 года ставки вознаграждения по срочным депозитам физических лиц в тенге и в иностранной валюте составили 8,1% и 4,5%, соответственно (за соответствующий период 2013 года – 8,3% и 5,1%). Таким образом, сохранение сбережений в национальной валюте является более прибыльным как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной.
8. Учитывая, что потенциал спекулятивных девальвационных ожиданий будет исчерпан при достижении объявленного нового ориентира, а также, что Национальным Банком будет продолжена политика по сглаживанию резких скачков и краткосрочной волатильности обменного курса, считаем необходимым населению воздержаться от принятия эмоциональных решений по изменению валютной структуры своих активов.
Наш совет населению: не верить различным слухам, не терять здравый смысл и не поддаваться паническим настроениям. Иностранной валюты достаточно, обменный курс на бирже стабилен. Не имеет смысла снимать деньги с депозитов в банках. Эти деньги приносят доход (более высокий именно по депозитам в национальной валюте), потеря которого не компенсируется выгодами от девальвации. Также для снижения рисков можно использовать мультивалютные депозиты (в тенге, в евро и долларах США).
9. Значительного и резкого «всплеска» инфляции не ожидается. Однако не исключается формирование инфляционных ожиданий ввиду нерационального поведения населения и возникновения ажиотажного спроса на отдельные виды товаров на потребительском рынке. Между тем, ввиду отсутствия фундаментальных макроэкономических факторов данный эффект будет носить краткосрочный характер с последующей стабилизацией ситуации на потребительском рынке.
10. Более гибкая курсовая политика позволит создать необходимый фундамент для перехода в среднесрочной перспективе Национальным Банком к режиму инфляционного таргетирования и снижения годовой инфляции до 3-4%.
11. Национальный Банк при реализации денежно-кредитной политики продолжит регулирование краткосрочной тенговой ликвидности на денежном рынке, сохраняя объем денежного предложения на уровне, адекватном текущему развитию экономики. Национальный Банк в случае возникновения дефицита тенговой ликвидности будет проводить операции по ее предоставлению в необходимых объемах под залог установленных инструментов.