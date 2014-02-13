Иллюстративное фото с сайта www.tumix.ru Иллюстративное фото с сайта www.tumix.ru За ложное сообщение о заложенной бомбе в здании районного РОВД молодая женщина получила з года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как уточнили в областном суде, 28-летняя жительница города Кульсары (Жылыойский район) была осуждена по статье 242 УК РК – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За свою шутку судом она была приговорена к трем годам лишения свободы. Телефонный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в здании РОВД был получен полицейскими в сентябре прошлого года. Полицейский участок тогда был оцеплен, сотрудники эвакуированы, а с областного центра прибыла группа саперов. Но никаких подозрительных предметов обнаружить не удалось.