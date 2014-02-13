Впервые в Актобе привезли заграничных роботов андроидов. Среди них зарубежные поп-звезды, динозавры, змеи и герои фильма «Звездные войны». Самый дешевый робот стоит 1000 долларов. Андроидов купили в Японии и США. Они полностью копируют движения живых организмов, реагируют на поглаживания и человеческую речь. Большую радость роботы дарят детям. Выставка роботов проходит в бывшем здании ЗАГСа, сейчас это областной художественный лицей на проспекте Абылкайыр хана, 74. Развлекать посетителей роботы будут до 10 марта. Кстати, в ближайшие выходные количество роботов увеличится. Организаторы привезут еще несколько андроидов.   rob1 rob2

Фото и видео Максима ТОКАРЯ