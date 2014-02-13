фото из архива "МГ" - Мы два раза в день проводим рейды по крупным магазинам и рынкам, в которых отслеживаем изменение цен на продукты, реагируем на каждый звонок по «горячей линии», - заявил. Все, кто заметил незаконное повышение цен, могут звонить по номеру: 504-204.