Иллюстративное фото с сайта argumentyrk.ru Иллюстративное фото с сайта argumentyrk.ru Российские экологи обвиняют казахстанцев в преграждении пути миграции сайги. Об этом сегодня сообщила газета «АиФ-Волгоград». Корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в лесном хозяйстве прокомментировали, что «быть такого не может». Как сообщается в СМИ, по информации Волгоградского областного комитета природы популяризация сайгаков в Волгоградской области снизилась в три раза - с трехсот до ста особей. Со слов экологов, причиной уменьшения численности животных привел нерегулируемый выпас скота, браконьерство, мелиорация, волки, а также «пути миграции назад преграждаются искусственно со стороны соседствующего Казахстана». - Испокон веков существовала миграция стенных антилоп, - прокомментировал заместитель начальника Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Ерсаин ШАТИНОВ. - Мы активно работаем с коллегами из Волгоградской и Саратовской областей по охране сайги, постоянно поддерживаем связь и ни о каких преградах речи быть не может. Такого у нас никогда не практиковалось и не практикуется.