Иллюстративное фото с сайта mosintour.ru Иллюстративное фото с сайта mosintour.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на справочную службу аэропорта города Уральск. В кассе аэропорта заверили, что цены на междугородние перелеты останутся прежними до конца марта. - Билеты на рейс Уральск-Астана стоят 22909 тенге, Уральск-Алматы через Атырау - 38910, через Астану - 38849, Уральск-Атырау - 10909. Как сообщает ИА Zakon.kz., цены на билеты по международным маршрутам авиакомпании "Эйр Астана" в связи с корректировкой курса выросли на 7-10%. Об этом сегодня в ходе брифинга в СЦК сообщил вице-президент по правительственным, законодательным вопросам компании Ербол ОСПАНОВ. Данный перерасчет не коснется тарифов на внутренние маршруты (по Казахстану).