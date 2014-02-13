Новая традиция в Казахстане на 14 февраля - дарить 2, а не 3 розы, ибо траур, да и 3 теперь дорого (@samsoning)  

А ну-ка все дружно забыли о спящем Медведеве, о неоткрывшимся кольце, и начали срочно ненавидеть Келимбетова (@turashbayeva)

1392113227_5 Советы "Утра с Первым" про то, как сделать из пустой пятилитровой бутыли красивую вазу становятся как никогда актуальными (@dvoronzov)   1392113285_1798867_812488885435298_1979541087_n 1392115488_bez-imeni-32 1392115502_bez-imeni-34 Девальвация тенге для меня - это когда вчера я мог купить айфон, а сегодня могу позволить лишь галакси с4 (@kayrat89 ) 1392115601_bez-imeni-33 1392261519_bez-imeni-1 demo-5 У нас глава МЧС узнает о землетрясении из прессы, глава Нацбанка - о девальвации за несколько часов до нее (@demeisenova) demo-6 demo-8 На 20% обеднели опять, доллар уже  стовосемьдесятпять (@kulanbaev ) e5uc0cozvq8 v6650k19-u4 стовосемьдесятпять - доллар-ягодка опять (@R1MTENDO )