Как рассказал з, в данный момент составляется технико-экономическое обоснование на ремонт взлетно-посадочной полосы, поэтому пока ни сумма строительства, ни примерные сроки, ни то, будет ли аэропорт закрываться на время строительства, неизвестно. - На сегодня знаем, что взлетно-посадочная полоса будет длиннее на 400 метров, - рассказал Казбек МЕНЕЕВ. - Сейчас ее длина составляет 2400 метров, а планируем продлить до 2800 метров. Кроме того, известно, что при строительстве ВПП будет применяться бетон. Напомним, владелец международного аэропорта «Орал» передал взлетно-посадочную полосу государству. В свою очередь, акимат ЗКО обязался привести ВПП в нормы, соответствующие международным стандартам. В то же время сам аэропорт Уральска считается одним из самых худших в стране - он сохранил облик типового здания со времен Советского Союза. С 1 января 2012 года с завершением эксплуатации Fokker-50 авиакомпания Air Astana прекратила выполнение рейсов в Уральск и Семей. Как пояснили в авиакомпании, «эта мера является вынужденной, поскольку аэропорты Уральска и Семея нуждаются в капитальном ремонте взлетно-посадочных полос для того, чтобы реактивные авиалайнеры смогли выполнять безопасные взлеты и посадки».