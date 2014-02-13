- В марте прошлого года бюст Александра Сергеевича Пушкина неожиданно упал, - рассказывает владелец парка им. Пушкина. - Я сообщил об этом в актюбинскую госинспекцию по охране историко-культурного наследия. Она как раз и занимается памятниками. Бюджет нашел средства, провели тендер, алматинский скульптор сделал замеры, потом вылил бюст. Когда приехал - оказалось, что бюст слишком большой. Он размеры потерял. Вылил бюст второй раз - он подошел, только отверстия для крепления не совпали. Сотрудники парка помогли ему прикрутить бюст. Теперь он стоит в парке Пушкина на прежнем месте.