На многих товарах ценников не было, главе региона приходилось спрашивать стоимость того или иного продукта. Продавцы объясняли это тем, что товар пришел, но пока нет накладных, поэтому цены проставить они еще не успели. Между прочим, цены на некоторые продукты питания, которые они называли акиму области, были даже ниже тех, что были до девальвации. - Мониторинг цен и раньше проводился, сейчас мы увеличили число проверок, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - Вчера мы установили телефон доверия, по которому можно позвонить и рассказать, где и когда случился ажиотаж. В основном нарекания в адрес оптовиков. Мы подписали меморандум с производителями яиц, муки и других продовольственных товаров о том, что они сохранят цены, которые были 3-4 дня назад, не будут менять их, потому что для этого нет оснований. С оптовиками также ведется надлежащая работа. Постараемся предотвратить ценовой ажиотаж среди населения, так как дефицита на социально-значимые товары нет.