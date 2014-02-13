- В ходе опроса установлено, чтоприехали в Казахстан по частной, а не по рабочей визе, - рассказывает. - Не имея разрешения на работу в Казахстане, они занимались торговлей. За работу в Казахстане без разрешения на трудоустройство иностранцы несут административную ответственность. Материалы на четырех узбеков отправили в суд. По решению суда, всех четверых обложили штрафами по 40 МРП (74080 тенге) и выдворили из страны. - Аналогичные факты выявили в оптово-розничном рынке на 41-м разъезде, а также в ТД «Алтай», - отметил Талап УСНАДИН.