Фото с сайта job-sbu.org

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения лидирует среди адмнарушений в Актюбинской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как отметили сегодня на совещании в облсуде, среди 18 867 административных правонарушений лидируют такие виды, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и мелкие хулиганства. Здесь по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение на 24,6%.

Между тем, как отметили в суде, всего судами области окончено 26 471 гражданское дело, по сравнению с аналогичным периодом наблюдается увеличение на 3,3%.

15 632 гражданских дела рассмотрено с вынесением решения, более 600 дел закончились мировым соглашением.

Основная нагрузка по рассмотрению гражданских дел, по данным облсуда, приходится на суд г. Актобе, который рассмотрел более 62% всех гражданских дел по области, что связано со специализацией данного суда.

По уголовным делам судили 1116 человек, но реальное лишение свободы получили 42,3%.

Кроме того, 26 лица судом были оправданы, в отношении 1598 лиц уголовные дела были прекращены. 19 дел в отношении 28 лиц возвращено на доследование.

Айдар БАЙЖАНОВ