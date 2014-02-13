Фото с сайта 112.ua Фото с сайта 112.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции по ЗКО. По словам пресс-секретаря ДБЭКП по ЗКО (финансовая полиция) Маншук ХАРЕСОВОЙ, 28 декабря 2012 года в финансовую полицию из налогового управления по г.Уральск поступило письмо по факту лжепредпринимательской деятельности ТОО «Рунтел», по которому была начата доследственная проверка. - В ходе проверки установлено, что гр. БУРАНОВ по предварительному сговору с директором ТОО «Рунтел» КОСЖАНОВЫМ с января по декабрь 2011 года занимались на территории Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауских областей лжепредпринимательской деятельностью, причинившей крупный ущерб государству в сумме свыше 300 миллионов тенге. Основной целью лжепредприятий являлось содействие контрагентам в уклонении от уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость за вознаграждение. Пока шла доследственная проверка, фигуранты по делу стали активно предлагать взятки финполовцам за положительное решение проверки. Так, 31 января 2013 года инспектору ДБЭКП по ЗКО обратился БЕКЕСОВ, который от имени БУРАНОВА и КОСЖАНОВА передал ему взятку в размере 700 тысяч тенге за положительное решение по проводимой проверке ТОО «Рунтел». Кроме того, предложили сотруднику финпола осуществлять покровительство в момент совершения ими лжесделок и информировать о проводимых проверочных мероприятиях со стороны сотрудников ДБЭКП. 9 февраля 2013 года БЕКЕСОВ передал часть взятки - 200 тысяч тенге, оставшуюся часть 500 тысяч 28 февраля передал инспектору сам БУРАНОВ. Задержали лжепредпринимателей 1 апреля прошлого года. Уральский городской суд признал КОСЖАНОВА и БУРАНОВА виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 192 ч.2 УК РК - «Лжепредпринимательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», 312 ч.4 УК РК - «Дача взятки должностному лицу, группой лиц по предварительному сговору», и приговорил их к 7-ми годам лишения свободы с конфискацией имущества. БЕКЕСОВ по статье 313 УК РК - «Посредничество во взяточничестве» приговорен к 1-му году ограничения свободы.