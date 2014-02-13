Сегодня, 13 февраля, суд по делу, которого обвиняют в убийстве актюбинца, перешел к прениям сторон.отметила основные факты обвинения и провела анализ показаний свидетелей и доказательств по делу. - Анализ всех показаний позволяет сделать вывод, что все свидетели говорят по разному, - говорит прокурор, - одни видели нож в руках подсудимого, другие в руках погибшего. Точно понять ситуацию нельзя. Показания свидетелей, которые были вызваны по объявлениям через Интернет, нельзя считать правдивыми, так как все они оказались знакомыми или одноклассниками подсудимого или знакомыми его бывшей жены. Сам САЙФУЛЛИН говорит так, как выгодно, так как нет прямых свидетелей. Все говорят: "Да, мы видели нож, но у кого в руках, непонятно". Хочу напомнить, что в машине подсудимого были обнаружены ножны, но самого ножа не было. Брат подсудимого Равиль САЙФУЛЛИН сказал, что ножны принадлежали ему. Он сначала купил ножны и только потом хотел купить нож. Гособвинитель попросила суд переквалифицировать дело САЙФУЛЛИНА из статьи 96 части 1 "Убийство" в статью 99 "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". - Согласно статье 53, прошу суд учесть наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, неправомерность и аморальность поведения нападавших на него лиц. Прошу приговорить Рустама САЙФУЛЛИНА к 2 годам ограничения свободы и зачесть период нахождения под арестом, - сказала прокурор. Однако адвокат потерпевшей стороныне согласен с гособвинением. - Квалификация по статье 96, я считаю, правильна, меру пресечения мы бы хотели оставить на усмотрение суда, - говорит Станислав НИКИФОРОВ. - Мы хотели бы попросить суд назначить меру наказания, адекватную содеянному. При этом адвокаты обвиняемого САЙФУЛЛИНА считают, что в действиях их подзащитного нет состава преступления, и его следует оправдать.