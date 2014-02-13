Фото с сайта articles.chita.ru Фото с сайта articles.chita.ru Планируется открыть сувенирные цеха в учреждении КА-168/2 и КА-168/5 общей численностью 40 рабочих мест. Также здесь хотят создать цех деревообработки, где заключенные будут изготавливать садовую мебель, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Также в апреле текущего года на базе УКА-168/2 запланировано открытие производства железобетонных изделий. - Все это делается в целях исправления проблемной ситуации с трудозанятостью среди осужденных, - отметили в прокуратуре области. В надзорным органе сообщили, что совместно с органами уголовно-исправительной системы и филиалом РГП «Енбек-Актобе» разработан ряд мероприятий по увеличению числа рабочих мест путем открытия новых производств. В настоящее время уже функционирует швейный цех, собственная пекарня, которая обеспечивает хлебом все учреждения пенитенциарной системы, добавили в прокуратуре. Айдар БАЙЖАНОВ  