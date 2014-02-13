Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В супермаркетах «Анвар» подорожала продукция фирмы «Айс», в гипермаркете «Дина» сахар продают с ограничениями. На коммунальных рынках ввели ограничения на отпуск картофеля по 70 тенге - не больше 4 килограммов в одни руки. - Да, мы ввели ограничения на реализацию картофеля на коммунальных рынках города, - подтвердила начальник отдела предпринимательства Анар ДАРЖАНОВА. - Цена - 70 тенге, по которой идет торговля на коммунальном рынке ниже, чем оптовая на 41 разъезде. Оптовая цена на картофель сейчас составляет 80 тенге. Многие просят на коммунальном рынке продать картофель мешками, но мы запрещаем. Обычно на коммунальных рынках закупаются те, кто живет рядом. Человек несколько раз может прийти за неделю и купить картофель. Этого никто не запрещает. Если вы заметили рост цен на продукты питания, звоните в городской отдел торговли: 21-55-51. По сведениям Анар Даржановой, в городе имеется запас продуктов питания на месяц.  Кроме того, власти следят, чтобы продукты питания не скупали оптом и не вывозили в другие области.