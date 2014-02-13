Казахстан, в составе которого бежали, показал второй результат. Первое место в полуфинальном забеге заняли голландские спортсмены. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" связалась по телефону с руководителем управления спорта ЗКО, который сейчас находится в Сочи, Азаматом БЕКЕТОМ. - Да, наши вышли в финал! Очень рады. Болеем за наших, поддерживаем. Шансы есть! - заявил Азамат БЕКЕТ. Соперниками казахстанцев в финале будут сборные Нидерландов, России и Китая. Сборная США была включена в решающий заезд по решению судей. Финал мужской эстафеты на 5000 метров пройдет 21 февраля в 23:20 по уральскому времени.