Кадр телеканала КТК Кадр телеканала КТК В Актобе на двухлетнюю девочку "повесили" долги по ипотеке ее покойной матери, сообщает КТК. Долг Фаине АРЫСТАНГАЛИЕВОЙ достался от матери, которая семь лет назад оформила два банковских займа: 11 миллионов тенге и 36 000 долларов. Один кредит 40-летняя женщина взяла на развитие бизнеса, другой на покупку квартиры. Но планы в один момент рухнули: женщина попала под сокращение. Когда девочке было всего 4 месяца, мать покончила жизнь самоубийством. Опекунам девочки - бабушке и дедушке - после долгих судебных тяжб удалось списать 11 миллионов тенге. Однако ипотечный кредит остался. - Ну, она же не наполовину умерла. Она же целиком умерла! Вот статья: "В связи со смертью должника все обязательства снимаются". По закону. Но они один списали, другой не списывают и молча ждут, - заявил дедушка Фаины Бахытжан АРЫСТАНГАЛИЕВ. Опекуны согласны отдать квартиру в счет уплаты ипотечного долга. Однако судья потребовал, чтобы девочка выписала им доверенность. - Судья СЕМБЕКОВ написал что-то непонятное. Малолетняя, двухлетняя обязана дать доверенность на право участия в судах, - говорит адвокат Юрий ФИЛЬЧУКОВ. Сейчас долг, который остался за покойной матерью Фаины, вырос уже в полтора раза. В самом банке комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на коммерческую тайну.