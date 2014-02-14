- Тех, кто не будет правильно регулировать цены на лекарственные средства, ждет наказание согласно закону Республики Казахстан, - заявил. - В связи с девальвацией и ростом цен создана комиссия для мониторинга цен, также для мониторинга мы привлекли волонтеров из медицинского колледжа. Всего создано 8 групп. Вчера, 13 апреля, было проверено 60 аптек города. Такжезаявил, что ведутся переговоры с оптовиками. - В ближайшее время мы подпишем меморандум, согласно которому до конца 2014 года не должны подниматься цены на 200 наименований лекарств первой необходимости, - говорит Жанболат ИМАНГАЛИЕВ.- Курс доллара также не отразится на бесплатной медицинской помощи. Те, кто бесплатно получали лекарство по рецептам, так и будут получать. У нас работает горячая линия, если вы заметили повышение цен на лекарство, звоните по номеру: 50-45-04. Бахтияр МАКЕН также выслушал представителей фармацевтических компаний. Все в один голос заверили, что цены не поднимают и в ближайшее время не планируют это делать, за своими сотрудниками они следят и сами мониторят цены. -Все юлят, и никто не может прямо сказать. Все равно цены поднимут с новым поступлением товара, на 20% дороже будет, и никто не будет работать себе в убыток, - говорит. После его заявления, представители аптечных служб ответили, что запасов товара хватит до конца марта, и что только в апреле цены на лекарства повысятся.