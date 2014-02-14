Чемпионат будет проходить в течение двух дней с 13 по 14 февраля. В нем принимают участие девушки от 15 до 18 лет.
На чемпионат Казахстана собрались 168 юных спортсменок из разных регионов Казахстана, чтобы отстоять право быть лучшей.За Западно-Казахстанскую область выступает семнадцатилетняя чемпионка Казахстана Назым ИЩАНОВА.
- Назым с самого детства говорила, что будет чемпионкой, - рассказывает её папа, который также является и её тренером Бейбит ИЩАНОВ. - Я всегда тренировал мальчишек. Но время шло, они вырастали и уходили. А тут полтора года назад моя Назым решила попробовать себя в боксе, ну, и я подумал, почему бы и нет? Уже в 16 лет она стала мастером спорта, в прошлом году стала чемпионом Казахстана.
Первыми выступали девушки 1998-1999 годов рождения. В этой категории в основном выступают спортсменки, только пробующие свои силы на ринге.Как объяснили девушки, женский бокс практически ничем не отличается от мужского. Те же перчатки и шлем, плюс добавочная защита - специальный нагрудник. Еще одно отличие - это количество раундов. У юношей три раунда по 2 минуты, а у девушек - 4 раунда по 2 минуты.
Все спортсменки стараются, как можно лучше разогреться перед боем, чтобы максимально быть собранными на ринге.
После 15-минутного перерыва на ринг вышли девушки–юниоры. В лиге «молодежки» выступали 19 пар - это спортсменки, которым в этом году исполняется 17-18 лет.На ринге не было ни слез, ни обид. Бокс - это спорт, где побеждает сильнейший
Многие девушки старались защитить свое лицо, но, увы, не всегда это получалось.В недолгий перерыв спортсменок окружали заботой их тренера. Девушкам давали возможность перевести дыхание, давали советы по технике противника. И снова в бой. Главное - не упасть и не пропустить удар. У каждого человека свой темперамент. И именно здесь его нужно учитывать, иначе можешь проиграть. За рингом внимательно наблюдает судья. Здесь учитывается каждая ошибка и неверный удар. В паре с Назым ИЩАНОВОЙ выступала Тогжан БОЛАБЕК из Тараза. Девушки одного года рождения, выступают в одной весовой категории - 60 килограммов. Еще немного и будет известно, кто победит и выйдет в финал. Назым ИЩАНОВА внимательна и быстра. Старается не пропустить удар. Старания Назым не прошли даром, она прошла в финал. Теперь девушке предстоит бороться с Ренатой ГАЛИМОВОЙ из Шымкента. Девушки уже встречались на ринге в декабре 2013 года. В тот раз победа досталась Назым. Финальный бой пройдет сегодня, 14 февраля, в 12 часов в спортзале по ул. Айтиева, 100. Фото Медета МЕДРЕСОВА, видео Ербола АМАНШИНА