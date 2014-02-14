Чемпионат будет проходить в течение двух дней с 13 по 14 февраля. В нем принимают участие девушки от 15 до 18 лет.

На чемпионат Казахстана собрались 168 юных спортсменок из разных регионов Казахстана, чтобы отстоять право быть лучшей.

За Западно-Казахстанскую область выступает семнадцатилетняя чемпионка Казахстана Назым ИЩАНОВА.

- Назым с самого детства говорила, что будет чемпионкой, - рассказывает её папа, который также является и её тренером Бейбит ИЩАНОВ. - Я всегда тренировал мальчишек. Но время шло, они вырастали и уходили. А тут полтора года назад моя Назым решила попробовать себя в боксе, ну, и я подумал, почему бы и нет? Уже в 16 лет она стала мастером спорта, в прошлом году стала чемпионом Казахстана.

Первыми выступали девушки 1998-1999 годов рождения. В этой категории в основном выступают спортсменки, только пробующие свои силы на ринге.

Как объяснили девушки, женский бокс практически ничем не отличается от мужского. Те же перчатки и шлем, плюс добавочная защита - специальный нагрудник. Еще одно отличие - это количество раундов. У юношей три раунда по 2 минуты, а у девушек - 4 раунда по 2 минуты.

Все спортсменки стараются, как можно лучше разогреться перед боем, чтобы максимально быть собранными на ринге.

После 15-минутного перерыва на ринг вышли девушки–юниоры. В лиге «молодежки» выступали 19 пар - это спортсменки, которым в этом году исполняется 17-18 лет.

На ринге не было ни слез, ни обид. Бокс - это спорт, где побеждает сильнейший

Многие девушки старались защитить свое лицо, но, увы, не всегда это получалось.

В недолгий перерыв спортсменок окружали заботой их тренера. Девушкам давали возможность перевести дыхание, давали советы по технике противника.