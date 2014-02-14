Чемпионат будет проходить в течение двух дней с 13 по 14 февраля. В нем принимают участие девушки от 15 до 18 лет.

box1

На чемпионат Казахстана собрались 168 юных спортсменок из разных регионов Казахстана, чтобы отстоять право быть лучшей.

box2 За Западно-Казахстанскую область выступает семнадцатилетняя чемпионка Казахстана Назым ИЩАНОВА. box10

  - Назым с самого детства говорила, что будет чемпионкой, - рассказывает её папа, который также является и её тренером Бейбит ИЩАНОВ. - Я всегда тренировал мальчишек. Но время шло, они вырастали и уходили. А тут полтора года назад моя Назым решила попробовать себя в боксе, ну, и я подумал, почему бы и нет? Уже в 16 лет она стала мастером спорта, в прошлом году стала чемпионом Казахстана.

 box13

Первыми выступали девушки 1998-1999 годов рождения. В этой категории в основном выступают спортсменки, только пробующие свои силы на ринге.

box14 Как объяснили девушки, женский бокс практически ничем не отличается от мужского. Те же перчатки и шлем, плюс добавочная защита - специальный нагрудник. Еще одно отличие - это количество раундов. У юношей три раунда по 2 минуты, а у девушек - 4 раунда по 2 минуты. box15

Все спортсменки стараются, как можно лучше разогреться перед боем, чтобы максимально быть собранными на ринге.

box16

После 15-минутного перерыва на ринг вышли девушки–юниоры. В лиге «молодежки» выступали 19 пар - это спортсменки, которым в этом году исполняется  17-18 лет.

box8 На ринге не было ни слез, ни обид. Бокс - это спорт, где побеждает сильнейший box6

Многие девушки старались защитить свое лицо, но, увы, не всегда это получалось.

box20 В недолгий перерыв спортсменок окружали заботой их тренера. Девушкам давали возможность перевести дыхание, давали советы по технике противника. boxur2И снова в бой. Главное - не упасть и не пропустить удар. boxur3У каждого человека свой темперамент. И именно здесь его нужно учитывать, иначе можешь проиграть. boxur4За рингом внимательно наблюдает судья. Здесь учитывается каждая ошибка и неверный удар. boxur5В паре с Назым ИЩАНОВОЙ выступала Тогжан БОЛАБЕК из Тараза. Девушки одного года рождения, выступают в одной весовой категории - 60 килограммов. boxur6Еще немного и будет известно, кто победит и выйдет в финал. boxur7Назым ИЩАНОВА внимательна и быстра. Старается не пропустить удар. boxur Старания Назым не прошли даром, она прошла в финал. Теперь девушке предстоит бороться с Ренатой ГАЛИМОВОЙ из Шымкента. Девушки уже встречались на ринге в декабре 2013 года. В тот раз победа досталась Назым. Финальный бой пройдет сегодня, 14 февраля, в 12 часов в спортзале по ул. Айтиева, 100. Фото Медета МЕДРЕСОВА, видео Ербола АМАНШИНА