Обязательства по поставке дешевого голубого топлива взяла на себя казахстанско-китайская нефтяная компания в рамках подписанного меморандума с акиматом области. Кроме того, как сообщает пресс-служба акима области, китайский инвестор выделит «значительные средства» на развитие производственной, инженерно-коммуникационной, социальной инфраструктуры. Как известно, АО «СНПС-Актобемунайгаз» работает в Актюбинской области с 1997 года на месторождениях Жанажол, Кенкияк Надсолевой и Кенкияк Подсолевой, а также на месторождении Северная Трува. На долю компании приходится свыше 73% добытой в области нефти и 89% газа. За 2013 год добыты 5 863,0 тысячи тонн нефти и 3 479,0 млн. куб. м. газа. Меморандумы подписали ряд крупных недропользователей, такие как ТОО «Казахойл», ТОО «Аман Мунай», ТОО «Актюбинская медная компания». Меморандумами предусмотрено финансирование развития социально-экономической сферы региона. Детали сделки не сообщаются.