Иллюстративное фото с сайта brango.ru Иллюстративное фото с сайта brango.ru Сотрудники службы по борьбе с наркобизнесом ДВД Актюбинской области совместно с сотрудниками военной части 2030 пограничной службы КНБ РК задержали 25-летнего актюбинца, который попытался перевезти через российско-казахстанскую границу наркотики. По информации ДВД, в рейсовом автобусе, который следовал по маршруту «Актобе-Самара», при пересечении государственной границы РК между сиденьями в перчатке были обнаружены 5 свертков с марихуаной весом более 8 грамм. В ходе доследственной проверки установлена личность владельца данного вещества, им оказался 25-летний житель Актобе, который ранее не привлекался к ответственности. Как рассказали в ДВД области, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда», задержанному грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Айдар БАЙЖАНОВ