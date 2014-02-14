Фото с сайта www.kommersant.ru Фото с сайта www.kommersant.ru Стоимость подготовки к Олимпиаде составила 27-29 миллиардов долларов. Об этом в интервью CNBC заявил российский миллиардер и один из олимпийских инвесторов Олег Дерипаска. Как отметил бизнесмен, он не верит, что на подготовку к Играм потратили 50 миллиардов долларов. По его словам, такая оценка исходила, возможно, от журналистов. Власти отчитались об утверждении бюджета Олимпиады на 2013-2015 годы в начале февраля прошлого года. Тогда РИА Новости сообщало со ссылкой на материалы к заседанию госкомиссии, что затраты на подготовку к Играм составят 1,526 триллиона рублей (51 миллиард долларов по курсу на тот момент). Министр спорта Виталий Мутко на том заседании утверждал, что цифра в полтора триллиона рублей — конечная. «Расходы больше не будут увеличиваться», — заявлял он. Министр также отмечал, что необходимо разделять затраты на подготовку непосредственно к Олимпиаде и расходы на строительство инфраструктуры в Сочи. 16 января 2014 года вице-премьер Дмитрий Козак отчитался о расходах на строительство олимпийских спортивных объектов и инфраструктуры, необходимой для их функционирования. По его словам, затраты по этим статьям составили 214 миллиардов рублей (около семи миллиардов долларов), из которых бюджет потратил более 99 миллиардов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью CNN 22 января этого года не стал оспаривать оценку в 50 миллиардов долларов, уточнив также, что следует разделять затраты непосредственно на подготовку к Олимпиаде и на инфраструктуру города. Власти утверждают, что остальные средства в размере около 43 миллиардов долларов были потрачены на строительство автомобильных и железных дорог, мостов, тоннелей, водопровода, на электрификацию региона. Козак уточнял, что из затрат на инфраструктуру города (1,3 триллиона рублей) бюджетные средства составили около 500 миллиардов рублей. Источник: Lenta.ru