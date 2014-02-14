Фото с сайта ridus.ru Фото с сайта ridus.ru После недавней критики премьер-министра страны Серика АХМЕТОВА по экологическому состоянию города Актобе, главный эколог области доложил нынешнюю ситуацию акиму региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы акима области, руководитель департамента экологии по Актюбинской области Жаксыгали ИМАНКУЛОВ рассказал, что одной из проблем качества атмосферного воздуха является северо-западная часть г. Актобе, представляющая собой сложный в экологическом отношении район, так как именно здесь расположено большое количество промышленных предприятий - АЗХС, АЗФ, ТЭЦ, ТОО «Экотон», ТОО «ЖБИ-25» и т.д. Эти предприятия, по словам Иманкулова, в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляют производственный экологический контроль, результаты которого показывают, что превышений предельно-допустимых концентраций по сероводороду не имеется. Проведенные плановые проверки в 2012 и 2013 годах вышеназванных предприятий также показали отсутствие превышений или отсутствие так таковых выбросов по сероводороду. Вместе с тем, проводимые плановые замеры атмосферного воздуха по границе северо-западной части Актобе подтверждают наличие в нем сероводорода, основным источником которого является канализационная очистительная система г. Актобе. Как отмечает эколог, в 2013 году АО «Акбулак» из собственных средств проведен ремонт и реконструкция канализационных сетей, насосных и сливных станций на сумму 295 млн. тенге. По инвестиционной программе проведена реконструкция насосных установок шести КНС на сумму 293 млн.тенге. Финансирование увеличено в 3 раза по сравнению с 2012 году. Вышеуказанные работы будут продолжены в 2014 году. Ожидается строительство 3-х сливных станций, которые значительно снизят выделение сероводорода в атмосферу. Крупные предприятия области в 2013 году на природоохранные мероприятия потратили 1,9 млрд тенге. Экологи говорят, что особо контролируют мероприятия по реконструкции пылегазоочистных сооружений, замену морально устаревших установок на новые, пылеподавление производственных площадок и другие мероприятия, позволяющие снизить техногенную нагрузку на атмосферный воздух. Так, АО «Актобе ТЭЦ» установило систему контроля за качеством дымовых газов на котлоагрегатах на сумму 53,5 млн тенге. Актуальной в области, как отметил эколог, является проблема стихийных свалок. В отдельных районах области отсутствуют места для размещения отходов. Полигоны по складированию ТБО расположены в городах Актобе, Кандыагаш, Эмба, а также в поселках Кенкияк, Жанажол, Алга, Шалкар. Что касается автомобильных выбросов, экологи считают, что в минувшем году снижен общий объем выбросов, благодаря переводу автотранспорта на газовое топливо и завершению строительства автодороги «Северный обход» и нового путепровода. Айдар БАЙЖАНОВ