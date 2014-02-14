Объем займов в инвалюте по юрлицам в декабре 2013 года составил 2,8 триллиона тенге. Это 37% от всего долга бизнеса перед банками. Повышение курса тенге от 155 до 185 за доллар, фактически повышает стоимость обслуживания банковского долга в инвалюте на 20%. Примечательно, что бизнес в прошлом году повысил доверие к инвалютным кредитам. Доля кредитов в иностранной валюте в корпоративном секторе за декабрь 2012-2013 возросла с 33 до 37 %. Рэнкинг-основа: Кредиты БВУ РК на конец периода. Декабрь 2013 В розничных кредитах, доля инвалюты за год сократилась с 19 до 14%. Инвалютная задолженность населения перед банками по итогам декабря 2013 года составила 500 миллиардов тенге (на 57 миллиардов меньше, чем в декабре 2012 года). tablica Источник: ranking.kz