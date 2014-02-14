В Уральске бизнесмену Мурату ЖАРКЕЕВУ вынесли очередной приговор

Сегодня, 14 февраля, уральский городской суд по уголовным делам под председательством судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ признал виновными председателя СПК «БатысПоймаАгро» Армата АХМЕТОВА и учредителя ТОО «Пойменское ХПП» Мурата ЖАРКЕЕВА в присвоении или растрате чужого вверенного имущества и приговорил АХМЕТОВА к семи годам, а ЖАРКЕЕВА к 8 годам лишения свободы. Пострадавшая сторона, в данном случае АО «Продкорпорация», теперь должна в гражданском порядке обратиться в суд.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим Мурат ЖАРКЕЕВ приговорен к 8 годам лишения свободы. Напомним, 19 декабря прошлого года апелляционная коллегия областного суда изменила приговор уральского городского суда, который оправдал учредителя ТОО "Пойменское хлебоприемное предприятие" за недоказанностью улик, а директора Малика ИМАНГАЛИЕВА признал виновным в хищении и приговорил к семи годам лишения свободы. Тогда по версии следствия, в период с апреля по июнь 2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпускали неустановленным лицам зерно со своих складов, которое было отдано им на хранение акционерным обществом "НК Продкорпорация". Сумма ущерба перед "Продкорпорацией" составила 601 миллион тенге. Председатель СПК «БатысПоймаАгро» Армат АХМЕТОВ был арестован в августе прошлого года. В отношении должностных лиц СПК «БатысПоймаАгро» было возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества». В итоге в суде предстали двое - Армат АХМЕТОВ и Мурат ЖАРКЕЕВ. Их обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных 19 сельхозтоваропроизводителям (СХТП) области в сумме 339 млн 600 тысяч тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ. Как установлено следствием, в период с мая по декабрь 2012 года должностные лица СПК «БатысПоймаАгро», игнорируя протокольное решение заседания госкомиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана о финансировании 19 СХТП ЗКО на проведение весенне-полевых и уборочных работ за счет бюджетного кредита, обязали глав вышеуказанных СХТП написать письма в АО «НК Продкорпорация» о перечислении выделенных бюджетных средств в сумме 339 млн 600 тысяч тенге на расчетный счет третьего лица - СПК «БатысПоймаАгро». После поступления денежных средств на расчетный счет СПК «Батыс Пойма Агро» последние незаконно присвоили бюджетные денежные средства. Между тем защита подсудимых не согласна с приговором суда и намерена его обжаловать. - Ему предъявлено обвинение в хищениях тех денег, которые ему представила по договору АО «Продкорпорация», - сказал после суда адвокат Мурата ЖАРКЕЕВА Руслан ЖУМАГУЛОВ. - Мы считаем, что ЖАРКЕЕВ - не распределитель этих денег, а получатель и не является субъектом данного преступления. Второй момент: прежде чем взять кредит, ЖАРКЕЕВ заложил собственные акции, принадлежащие ему на праве собственности. Их стоимость хоть залоговая, хоть рыночная, но превышает тех денег, которые ему предоставили по договору. Да, он не погасил кредит, потому что последние годы в области была засуха. Но он заложил свое имущество, и эти действия, я считаю, исключают признаки хищения. Мы это постараемся доказать, в данном деле точку будут ставить вышестоящие суды.