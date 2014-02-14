Полиция выяснила, что школьница из поселка Хромтауского района познакомилась с мужчиной в "Агенте". Он вместе с тремя друзьями приехал в поселок и вывез девушку на автомашине за село. Там мужчины по очереди ее изнасиловали. Причем такое повторялось дважды. Гособвинитель просил для подсудимого 8 лет колонии. Суд решил, что изнасилования не было и переквалифицировал статью обвинения. Бекзата приговорили к 3 годам лишения свободы за половое сношение с малолетней девушкой. На остальных троих мужчин возбудили уголовные дела. С 10 января они находятся в розыске.