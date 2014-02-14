 Жанат ТАЖИКЕНОВА живет в городе Кандыагаш Актюбинской области. В детстве она перенесла тяжелое заболевание, вследствие чего получила инвалидность. Но никакие жизненные трудности не сломали Жанат. Она нашла себя в бусоплетении, и сейчас создает целые произведения искусства - начиная от простых украшений до сложных сувениров. busy5 Мастерица из Кандыагаша плетет сувениры из бусинок. busy4 Жанат научилась вязать, а у казахов, проживающих в Китае, научилась плести из бусинок сувениры. busy7Бусинки Жанат считает по весу. Штучно считать сложно и много времени занимает. busy8От однотонных бусинок глаза быстро устают. Если разнообразить цвета, то работать становится легче. busy3Леска, которая соединяет бусы, очень острая, и ею можно порезаться. busy10- В начале у меня уходило несколько дней, чтобы сплести, допустим, самую простую вазу. Со временем я стала работать быстрее, за день могу сделать пару игрушек, - говорит Жанат. busy9А вот плетение сложных фигурок из бус отнимает много времени. busy2Много времени занимает плетение мелких деталей к игрушкам - ручки, ножки, хвостик. busyНа изготовление маленькой черепашки уходит 60 граммов бус.  А есть и килограммовые сувениры. busy12Если вдруг клиент покупает сувенир, и игрушка у него нечаянно рассыплется, то Жанат обещает восстановить ее бесплатно. Это своего рода гарантия на изделие.  