Закаливание и здоровый образ жизни который год соединяет воедино небольшую группу уральских моржей. О том, как правильно начать закаливание, решили узнать корреспонденты портала «Мой ГОРОД». Для того чтобы увидеть воочию, как проходят совместные водные процедуры, мы приехали в субботнее утро к 10 часам в парк культуры и отдыха. Именно здесь вотчина наших уральских «моржей». morzhi1Для начала мужчины разбивают лед, который сковал поверхность воды в специально оборудованной проруби, и с помощью необычных лопат в «дырочку» вылавливают все до единой льдинки. morzhi2С шутками и смехом вперемешку начинаются приготовления к «моржеванию». В субботний день собралось около 20 человек. - Обычно мы начинаем закаливание с окончанием ледостава, - рассказывает один из «моржей». – Как только лед окрепнет, мы прорубаем прорубь и начинаем процедуры. Занимаемся три раза в неделю: в среду в 12 часов, а в субботу и воскресенье все приходят к 10 часам. morzhi3Как объяснили собравшиеся, для того чтобы нырнуть в ледяную воду, нужна обязательная подготовка. Прежде всего, нужно разогреться. Начинают подготовку с легкой пробежки по парку. morzhi4После пробежки все собираются в небольшом, но теплом спортивном зале спортшколы, где проводят довольно интенсивную разминку. morzhi6Никто не филонит и не ленится, так как знают четко, что от этого зависит их здоровье. morzhi7Первыми «разогревать» воду бегут женщины. morzhi8Есть среди «моржей» как начинающие, так и старожилы. Так все единогласно старшим называют Николая Семеновича РАШНИКОВА. morzhi9- Я начал «моржеваться» 32 года назад, - с улыбкой вспоминает мужчина. – В то время были у нас с женой были знакомые, которые увлекались этим. Ну, моя жена и уговорила меня попробовать. С тех пор я так увлекся, что до сей поры занимаюсь «моржеванием». Здесь главное - правильно начать заниматься, многие пробуют, но далеко не все остаются. morzhi10Есть и такие, которые занимаются закаливанием целыми семьями. Так в семье ГАБДУЛОВЫХ к ледяной водичке приучены все домочадцы. morzhi11- Мы занимаемся закаливанием уже восьмой год, - рассказывает отец семейства Тюрегалий ГАБДУЛОВ. – Старшая дочь раньше часто болела, мы поначалу водили её в бассейн, потом начали обливаться, а с 2007 года начали уже ходить на речку. Младшего сынишку Алана приучали также обливанием, а сейчас все вчетвером ходим на речку. И никто из нас не болеет. morzhi12Если самому младшему «моржу» едва минуло 6 лет, то самому старшему из собравшихся в этом году исполняется 88 лет. morzhi13После водных процедур искупавшиеся хорошенько обтираются полотенцем, а некоторые нежатся на мягком снеге. morzhi14После проруби все опять бегут в спортивный зал, где предстоит еще одна разминка для разогрева. morzhi15Посмотрев на эти жизнерадостные лица, невольно позавидуешь силе воли этих на первый взгляд самых обычных людей. Ведь не каждый рискнет нырять в ледяную воду по три раза в неделю. - Мы очень благодарны, администрации парка культуры, а также руководству спортивной школы за то, что с пониманием относятся к нашему занятию и поддерживают нас, - говорит Бесенгали БЕГАЛИЕВ. – А еще хочется сказать, что многое зависит от нас самих, если человек не хочет болеть, то найдет в себе силы и будет заниматься закаливанием. Главное - это желание. Фото Медета МЕДРЕСОВА  