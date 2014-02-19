Ровно в 10:00 журналисты зашли в класс школы профессиональной подготовки, пока еще не зная, что же их ждет. Программа обещала быть насыщенной. Пресс-секретарь службы пожаротушения заверила, что на один день мы станем настоящими пожарными.

Для начала необходимо было проверить свои силы на специальных тренажерах. Таких в школе профессиональной подготовки два. Первый называется "интерактивный тренажер автолестница пожарная". С виду напоминает компьютерную игру. Но пожарные тренируются на ней управлять настоящей автолестницей и спасать жизни людей.

Второй тренажёр под названием НЦПК, симулятор настоящего насоса, с помощью которого выполняется набор воды из водоема и тушится пожар. Журналисты не с первого раза запомнили последовательность нажатия множества кнопок и различных рычагов.

Один тренажёр стоит 3 миллиона тенге. Каждый день молодые пожарные проходят подготовку на этих тренажерах на время. После занятия на тренажерах журналистов проинструктировали, как вести себя в задымленной комнате. При тушении пожара в задымленном помещении огнеборцы используют дыхательный баллон «Драгер». В нем содержится 300 атмосфер сжатого воздуха, весит такой баллон 7 килограммов. В отличие от кислорода, сжатым воздухом может дышать и неподготовленный человек. Однако необходимо знать все тонкости работы. Запаса воздуха в баллоне хватает на 30 минут. За 3-4 минуты пожарному подается сигнал, что воздух заканчивается, и пожарный покидает место ЧП, чтобы заправить баллон новой порцией сжатого воздуха. На месте пожара дежурит газодымозащитная служба, которая и заправляет баллоны сжатым воздухом. Инструктаж закончился, и журналистам предложили спуститься в задымленный пожар и спасти манекен человека. Желающих примерить рабочий костюм пожарного и испытать на себе условия их работы было четверо. Два парня и две девушки отважно вышли к дымокамере, где, как и положено, уже стоял пожарный автомобиль. За синей дверью с надписью «Дымокамера» журналистов ждали неизвестные препятствия. От дыма пришлось отказаться, но пожарные заверили, что там темно и ничего не видно, и что если будет дым, то фонарики не помогут. Девушкам спецформа пожарных была большая, причем на несколько размеров, поэтому пришлось в три-четыре раза закатывать штанины и рукава. Дыма не было, но баллоны с воздухом все же одеть пришлось. Пожарные шутили, что нам повезло, раньше баллоны с кислородом весили 16 килограммов.

Одеваться новичкам помогали опытные пожарные. Комбинезон, куртка, каска, пояс с перчатками и молотком, баллон с воздухом. Парням было легче, форма им была как раз, а вот девушкам двигаться в ней было неудобно.