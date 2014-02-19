Для начала необходимо было проверить свои силы на специальных тренажерах. Таких в школе профессиональной подготовки два. Первый называется "интерактивный тренажер автолестница пожарная". С виду напоминает компьютерную игру. Но пожарные тренируются на ней управлять настоящей автолестницей и спасать жизни людей.
Второй тренажёр под названием НЦПК, симулятор настоящего насоса, с помощью которого выполняется набор воды из водоема и тушится пожар. Журналисты не с первого раза запомнили последовательность нажатия множества кнопок и различных рычагов.Один тренажёр стоит 3 миллиона тенге. Каждый день молодые пожарные проходят подготовку на этих тренажерах на время. После занятия на тренажерах журналистов проинструктировали, как вести себя в задымленной комнате. При тушении пожара в задымленном помещении огнеборцы используют дыхательный баллон «Драгер». В нем содержится 300 атмосфер сжатого воздуха, весит такой баллон 7 килограммов. В отличие от кислорода, сжатым воздухом может дышать и неподготовленный человек. Однако необходимо знать все тонкости работы. Запаса воздуха в баллоне хватает на 30 минут. За 3-4 минуты пожарному подается сигнал, что воздух заканчивается, и пожарный покидает место ЧП, чтобы заправить баллон новой порцией сжатого воздуха. На месте пожара дежурит газодымозащитная служба, которая и заправляет баллоны сжатым воздухом. Инструктаж закончился, и журналистам предложили спуститься в задымленный пожар и спасти манекен человека. Желающих примерить рабочий костюм пожарного и испытать на себе условия их работы было четверо. Два парня и две девушки отважно вышли к дымокамере, где, как и положено, уже стоял пожарный автомобиль. За синей дверью с надписью «Дымокамера» журналистов ждали неизвестные препятствия. От дыма пришлось отказаться, но пожарные заверили, что там темно и ничего не видно, и что если будет дым, то фонарики не помогут. Девушкам спецформа пожарных была большая, причем на несколько размеров, поэтому пришлось в три-четыре раза закатывать штанины и рукава. Дыма не было, но баллоны с воздухом все же одеть пришлось. Пожарные шутили, что нам повезло, раньше баллоны с кислородом весили 16 килограммов.
Одеваться новичкам помогали опытные пожарные. Комбинезон, куртка, каска, пояс с перчатками и молотком, баллон с воздухом. Парням было легче, форма им была как раз, а вот девушкам двигаться в ней было неудобно.Первыми в дымокамеру запустили парней с двумя профессиональными пожарными. В помещение зашли цепочкой - опытный пожарный, журналист, пожарный. Дверь захлопнулась, и связь поддерживали только с помощью раций, через каждые несколько секунд ребята изнутри сообщали, где они находятся и что делают. Пока первая партия пожарных и журналистов была внутри, остальные пощупали и посмотрели пожарное оборудование. Внутри подвала было темно, стены закоптились от дыма, повсюду грязь и сажа. Фонарики, прикрепленные к каске, освещали путь. Препятствий на пути было предостаточно. Приходилось пролезать через узкие проходы, перепрыгивать через подоконники, на четвереньках пролазить под препятствиями. Все было очень натурально. Буквально через минуту бравые пожарные вместе со своими подопечными вышли из «пожара» со спасенным человеком. Манекен уже многое пережил и многое повидал. Тренажеры и дымокамера показались журналистам легким испытанием. Однако каждый из нас осознавал, что в настоящем пожаре, когда вокруг огонь, дым и могут пострадать живые люди, будет в сто раз тяжелее. И если уж парни смогут научиться, то девушкам там делать нечего.