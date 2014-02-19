Сегодня, 19 февраля, 200 уральцев получили новые квартиры по госпрограмме «Доступное жилье - 2020» для очередников в новом микрорайоне между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в поселке Зачаганск. Три пятиэтажных дома были построены тремя строительными компаниями - это ТОО «Болашак-Т», ПК «Домостроитель» и ТОО «СКФ Отделстрой. Общая площадь 1 дома - 4494,25 кв. м. - Не скажу, что квартиры мы ждали недолго, лично я встала на очередь в 1985 году, у меня уже двое взрослых детей, да и мне скоро на пенсию, но я очень рада, что дождалась этого дня, - говорит счастливая обладательница новой квартиры. - Мне выдали 2-комнатнаую квартиру, спасибо правительству. На сдачу трех новых домов приехал. Кстати, именно Серик ШАПКЕНОВ вручал ключи очередникам. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, подачу газа и воды произведут, только когда дом будет заселен на 80%, а электроэнергия и отопление в домах уже есть. Между прочим, двор новых многоэтажек уже благоустроен. Во дворе есть детская площадка, подъездные пути и парковка.